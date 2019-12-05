Ціни на електроенергію в Україні та світі: хто платить більше

Вартість світла неоднорідна по всьому світу. Україна входить до групи країн з найдешевшою електроенергією. Чи варто очікувати її зростання у новому році і скільки за один кіловат платять у інших місцях планети – у матеріалі 24 каналу.

Скільки за світло платять українці?

Нинішній тариф для двозонних лічильників діє з 1 березня 2017 року. Він розподілений за принципом "більше споживаєш – більше платиш". Якщо "нагоріло" до 100 кВт/г, то вартість складе 90 копійок, або 3,8 центів (у дол. США). Якщо споживання більше 100 кВт/г, то зросте і тариф – до 1,68 грн або 7 центів. Дві сотні кіловат обійдуться у 290 грн або 12,22 дол. Це все одно майже найнижчий показник серед країн ЄС. У нашого сусіда Угорщини це ж саме обійдеться вже у 28,87 дол., у Німеччині – у 39,98 дол., що є рекордом у країнах Європи.

Для тих фізичних осіб, які споживають більше 500 кВт/г, вартість електроенергії може зрости, згідно з останніми даними. Зараз за такий об’єм треба сплатити 762 грн, у середньому – 1,3 грн за кВт/г. Якщо потрібно більше, то у середньому це 1,55 грн за кВт/г.

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Про необхідність відмовитись від пільгового тарифу на електричні послуги для населення наголошує і міністр енергетики Олександр Оржель. На початок 2019 року, тарифи покривали собівартість вироблення електроенергії лише на 46,2%, це нижче показника річної давнини у 51,2%.

Ціни на електроенергію залежать від ресурсу країни / Фото: фотобанк 24 каналу

Ціни на електрику у світі

За даними на березень 2019 року, дешевше всього споживати світло у Мьянмі (Бірмі) – 2 центи США. Далі йдуть Іран, Ірак, Катар, Єгипет з тарифом у 3 центи. Україна опинилась у групі країн з "відносно дешевою електроенергією": наші 7 центів за 100 кВт/г – показник Росії, Тунісу, Нігерії та В’єтнаму. На цент дорожче світло обійдеться у таких великих державах, як Індія та Китай, які є одночасно одними з найбільших виробників електроенергії. Але там можуть спостерігатися заплановані або раптові відключення, тому треба робити поправку на додаткові джерела живлення, такі як дизель-генератори.

У групі від 10 до 20 центів за кіловат-годину перебувають такі країни, як США (середні показники – 14 центів) і багато "європейців" – Норвегія, Литва, Латвія, Болгарія, Хорватія, Румунія, Франція і Туреччина. З-поза меж Європи – Аргентина, Мексика, Канада (провінція Онтаріо) і Гонконг. Онтаріо дуже цікавий кейс, бо там купують е/е у 2-3 рази дорожче ніж по країні загалом. Норвежці – чемпіони по виробленню е/е на душу населення.

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Зовсім трохи за межі вийшли Люксембург, Швейцарія та Нова Зеландія – 21 цент. У Австралії, Ліхтенштейні, Іспанії та Нідерландах вартість складе вже 25 центів, у Японії – 29. "Країна самураїв" теж є одним із лідерів по виробничим потужностям. Бельгійці та швейцарці більше всіх експортують.

І це наближає нас до абсолютних рекордсменів – тропічних островів. Абсолютне лідерство тримають Соломонові острови – майже 1 долар США, друге місце за Вануату з 60-ма центами, треті – Американські Віргінські острови, де за світло доведеться платити трохи більше половини долара. Абсолютно зрозуміло, чому на островах електроенергія найдорожча. Але спрогнозувати, чи будуть ціни зростати наразі складно, бо це залежить від багатьох факторів.