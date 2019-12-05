Цены на электроэнергию в Украине и мире: кто платит больше

Стоимость света неоднородна по всему миру. Украина входит в группу стран с самой дешевой электроэнергией. Стоит ли ожидать ее роста в новом году и сколько за один киловатт платят в других местах планеты – в материале 24 канала.

Сколько за свет платят украинцы?

Нынешний тариф для двухзонных счетчиков действует с 1 марта 2017 года. Он распределен по принципу "больше потребляешь – больше платишь". Если "нагорело" до 100 кВт/ч, стоимость составит 90 копеек, или 3,8 центов (в долл. США). Если потребление больше 100 кВт/ч, то возрастет и тариф – до 1,68 грн или 7 центов. Две сотни киловатт обойдутся в 290 грн или 12,22 долл. Это все равно почти самый низкий показатель среди стран ЕС. У нашего соседа Венгрии это же обойдется уже в 28,87 долл., в Германии – в 39,98 долл., что является рекордом в странах Европы.

Для тех физических лиц, которые потребляют более 500 кВт/ч, стоимость электроэнергии может вырасти, согласно последним данным. Сейчас за такой объем надо уплатить 762 грн, в среднем – 1,3 грн за кВт/ч. Если нужно больше, то это в среднем 1,55 грн за кВт/ч.

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Необходимость отказаться от льготного тарифа на электрические услуги для населения подчеркивает и министр энергетики Александр Оржель. На начало 2019 года, тарифы покрывали себестоимость выработки электроэнергии лишь на 46,2%, это ниже показателя годовой давности в 51,2%.



Лампа накаливания и энергоберегающая / Фото: фотобанк 24 канала

Цены на электричество в мире

По данным на март 2019 года, дешевле всего потреблять свет в Мьянме (Бирме) – 2 цента США. Далее идут Иран, Ирак, Катар, Египет – 3 цента. Украина оказалась в группе стран с "относительно дешевой электроэнергией": наши 7 центов за 100 кВт/ч – показатель России, Туниса, Нигерии и Вьетнама. На цент дороже свет обойдется в таких крупных государствах, как Индия и Китай, которые являются одновременно одними из крупнейших производителей электроэнергии. Но там могут наблюдаться запланированные или внезапные отключения, поэтому надо делать поправку на дополнительные источники питания, такие как дизель-генераторы.

В группе от 10 до 20 центов за киловатт-час находятся такие страны, как США (средние показатели – 14 центов) и много "европейцев" – Норвегия, Литва, Латвия, Болгария, Хорватия, Румыния, Франция и Турция. За пределами Европы – Аргентина, Мексика, Канада (провинция Онтарио) и Гонконг. Онтарио – очень интересный кейс, потому что там покупают э/э в 2-3 раза дороже, чем по стране в целом. Норвежцы – чемпионы по выработке электроэнергии на душу населения.

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Совсем немного вышли за рамки Люксембург, Швейцария и Новая Зеландия – 21 цент. В Австралии, Лихтенштейне, Испании и Нидерландах стоимость составит уже 25 центов, в Японии – 29. "Страна самураев" тоже является одним из лидеров по производственным мощностям. Бельгийцы и швейцарцы больше всех экспортируют.

И это приближает нас к абсолютным рекордсменам – тропическим островам. Абсолютное лидерство держат Соломоновы острова – почти 1 доллар США, второе место за Вануату с 60-ю центами, третьи – Американские Виргинские острова, где за свет придется платить чуть больше половины доллара. Абсолютно понятно, почему на островах электроэнергия самая дорогая. Но спрогнозировать, будут ли цены расти во всем остальном мире, пока сложно, потому что это зависит от многих факторов.