Поки не буде знайдено спосіб провести делікатне відновлення, яке може коштувати мільйони доларів США, чудова середньовічна архітектура міста буде під загрозою.

В Амстердамі постійно з'являються розломи та колодязі, пише CNN. Велосипеди легко можуть впасти в канал. Набережні можуть впасти на човни, які деколи служать місцем для життя. Мости є проблемою. Через COVID-19 столиця позбулася туристів, але має боротись з іншою кризою. 24 канал проаналізував ситуацію.

Проблема у тому, що місто провалюється у воду, на якій воно побудовано. І лише масштабний ремонт може врятувати його.

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Тому не дивно, що Амстердам нарешті просинається. Дитяча скоромовка каже: "Амстердам, велике місто. Воно збудовано на палях. Але якщо воно впаде, хто за це заплатить?". Що ж, місто падає, нідерландці змушені платити.

Пропущені попередження

Стара церква у Амстердамі / Фото amsterdamsights

Амстердам як місто вперше стає відомим у XIII-XIV століттях, а перша згадка – 27 жовтня 1275 року. Тоді майбутня столиця ще була рибальским селом понад річкою Амстел. Вже за 12 років поселення переживає свою першу велику повінь (1287 рік – 24). Так з озера постала затока Зайдерзее, на березі якої і почали зводити Амстердам. Місто почало розквітати як пункт морської торгівлі і завдяки зв'язку з північними містами Ганзейського союзу.

Між XII та XVI століттями споруди у місті дійсно будували на дерев'яних палях, бетонні прийшли набагато пізніше. Все відбувалося на болотяній землі навколо річки Амстел. Потім додали знамениті канали та їх стіни. Багато будинків збереглося, але їм зараз може бути по 500 чи більше років. Багатьом потрібен нагляд та реконструкція.

Але міська адміністрація останнім часом не займалася цим, пише CNN. Й тепер більша частина з 1600 мостів та 200 км каналів потребують огляду та заміни, якщо виникне потреба. До 2020 року головна стратегія була "не дихати" на архітектуру та сподіватися на краще.

У січні місцевий телеканал AT5 розповів: п'ять років чиновники намагалися змусити владу звернути увагу на поганий стан водних шляхів. Вони навели слова одного дайвера, який відмовився проводити роботи під однією будівлею через "ризик неминучого її падіння".

У відповідь мерія відбивалася загальними фразами на кшталт "ремонти можуть бути проведені за термінової потреби". Одночасно було проведене розслідування щодо мостів та канальних стін, але "безпека не може бути гарантована на 100%".

Дуже давня інфраструктура

Тож Амстердам взявся за ремонт. Тепер місто виглядає як одне велике інфраструктурне будівництво. На його чолі стоїть Шерон Дейксма – чиновниця, що займається міським транспортом та трафіком.

Аварійна ситуація В місті вже сталося кілька серйозних інцидентів зі стінами каналів, які завалилися. Як виявилося, мінімум 5% з 200 км цегляних каналів вже непридатні або їх ремонт був проведений дуже погано.

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Незалежне дослідження також попередило: через кілька років умови співіснування сучасного міста та давньої інфраструктури стануть критичними. Рекомендації доволі жорсткі: подекуди треба буде зрубати дерева, прибрати парковки, закрити дороги для транспорту вагою понад 3,5 тон. На відновлювальні роботи потрібно щороку виділяти 26,5 млн доларів США. 20 локацій по всьому місту вже не доступні для важких автомобілів і їх стане більше.

Сучасна вулиця Розенграхт / Фото Flickr

Канали та стіни знаходяться на горі черги. Шість мостів вже були частково або повністю закриті. Одну з головних міських артерій у районі Йордаан – Розенграхт – закрили для важкого транспорту.

Це один з шести колишніх каналів у Йордаані, який висушили, перетворити на вулиці. Причиною стала заражена вода і погана гігієна. Один з мостів доступний лише для пішоходів та велосипедистів, інший – зачинений до 4 вересня.

До 2023 року мають відреставрувати 27 мостів по всьому місту, оновити 800 м канальних стін, ще 3,8 км – підготувати до заміни. Загальний бюджет таких робіт – близько 530 млн доларів США. Але якщо керуватися 100 роками, то щороку 8-9 мостів мають бути оновленими та 2 км каналів.

Управління цієї інфраструктурою не мало політичного приорітету, якого воно заслуговує, бо це несексуальна тема, – пожалілася Шерон Дейксма.

Безпека завжди на першому місті, каже вона, але зробити місто придатним для життя і доступним – великий пазл. Амстердам досліджують за допомогою вимірювальних приладів, які визначають зміни у структурі. Але також за допомогою сучасних технологій: 3D, супутникові знімки та сонари.

Складна робота по відновленню

Типовий канал в Амстердамі / Фото What's Up with Amsterdam

Ремонт ускладнюється малою кількістю простору на землі та на воді, а також човнами-будинками. Раніше така ситуація гальмувала навіть невеликі спроби щось відремонтувати. Якщо щось потрібно зробити негайно, то на результати детального розслідування навіть не чекають, каже Альберт Йонгсма. Він працює проектним менеджером, відповідає за канали та мости столиці Нідерландів.

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Але якщо ситуація не вимагає термінового втручання, можна розробити план, базуючись на схемах, малюнках від попередніх інспекцій. І вже на його основі та стані деревини або каміння, можна робити висновки. Якщо є загроза обвалу, дайвери можуть закріпити сталеві підтримуючі конструкції. Розмова йде про збереження старих будівель на наступне століття.

"Колись місто збудували для коней та карет, але тепер величезні вантажівки їздять по тим самим шляхам. Ми маємо змінити це заради майбутнього", – додає Дейксма.

Одна з ідей – створити хаб на околицях міста, звідки товари можна буде доставляти легшим та більш екологічним транспортом.

"Якщо ми будемо турбуватися вони (мости і канали – 24) прослужать більше, ніж 100 років", – каже Йонгсма.