В Амстердамі закрили частину кварталу червоних ліхтарів через натовпи відвідувачів
У Амстердамі місцева влада вирішила закрити частину відомого кварталу червоних ліхтарів. Наплив туристів сюди був настільки великим, що територія стала просто неконтрольованою.
Прохання не відвідувати квартал поширили у мережі
Жителів міста та туристів закликали не відвідувати цю частину Амстердаму. Про це інформують NL Times.
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Влада міста закрила багато вузьких провулків у мікрорайоні та запровадила на кількох вулицях односторонній рух для пішоходів,
– пише видання.
Це вже вдруге поспіль на вихідних квартал переповнений відвідувачами. Місцева влада та жителі занепокоєні тим, що про дотримання соціальної дистанції і не мовиться. Отож значно зростає ризик зараження коронавірусом.
Повідомлення з проханням не відвідувати цей район поширили і в соцмережах – англійською та голландською мовами.
Обмеження не стосуються місцевих жителів району
Зазначимо, що раніше у Службі громадської безпеки Амстердаму повідомили, що за умови великої кількості людей на вулицях, їх частково перекриють. Обмеження не стосуватиметься місцевих мешканців.
Дивіться відео з Амстердаму: