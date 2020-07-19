У Амстердамі місцева влада вирішила закрити частину відомого кварталу червоних ліхтарів. Наплив туристів сюди був настільки великим, що територія стала просто неконтрольованою.

Прохання не відвідувати квартал поширили у мережі

Жителів міста та туристів закликали не відвідувати цю частину Амстердаму. Про це інформують NL Times.

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Влада міста закрила багато вузьких провулків у мікрорайоні та запровадила на кількох вулицях односторонній рух для пішоходів,

– пише видання.

Це вже вдруге поспіль на вихідних квартал переповнений відвідувачами. Місцева влада та жителі занепокоєні тим, що про дотримання соціальної дистанції і не мовиться. Отож значно зростає ризик зараження коронавірусом.

Повідомлення з проханням не відвідувати цей район поширили і в соцмережах – англійською та голландською мовами.

Don't come to the red light district. It is too busy. Several streets are temporarily closed. #staysafe #keepdistance pic.twitter.com/qfqQreDDMB — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 18, 2020

Обмеження не стосуються місцевих жителів району

Зазначимо, що раніше у Службі громадської безпеки Амстердаму повідомили, що за умови великої кількості людей на вулицях, їх частково перекриють. Обмеження не стосуватиметься місцевих мешканців.

Дивіться відео з Амстердаму:

Зверніть увагу! Станом на 19 липня у Нідерландах виявили понад 51 800 випадків коронавірусу, з них більше ніж 6 тисяч – летальні.