В Амстердаме закрыли часть квартала красных фонарей из-за толп посетителей
В Амстердаме местная власть решила закрыть часть известного квартала красных фонарей. Наплыв туристов сюда был настолько большим, что территория стала просто неконтролируемой.
Просьбу не посещать квартал распространили в сети
Жителей города и туристов призвали не посещать эту часть Амстердама. Об этом информируют NL Times.
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Власти города закрыли много узких переулков в микрорайоне и ввели на нескольких улицах одностороннее движение для пешеходов,
– пишет издание.
Это уже второй раз подряд на выходных квартал переполнен посетителями. Местные власти и жители обеспокоены тем, что о соблюдении социальной дистанции и тут речьи и не идет. Поэтому значительно возрастает риск заражения коронавирусом.
Сообщение с просьбой не посещать этот район распространили и в соцсетях – на английском и голландском языках.
Ограничения не касаются местных жителей района
Отметим, что ранее в Службе общественной безопасности Амстердама сообщили, что при большом количестве людей на улицах, их частично перекроют. Ограничение не коснется местных жителей.
Смотрите видео из Амстердама: