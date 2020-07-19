В Амстердаме местная власть решила закрыть часть известного квартала красных фонарей. Наплыв туристов сюда был настолько большим, что территория стала просто неконтролируемой.

Просьбу не посещать квартал распространили в сети

Жителей города и туристов призвали не посещать эту часть Амстердама. Об этом информируют NL Times.

Читайте также Секс-работники Амстердама изменили перечень своих услуг из-за коронавируса

Власти города закрыли много узких переулков в микрорайоне и ввели на нескольких улицах одностороннее движение для пешеходов,

– пишет издание.

Это уже второй раз подряд на выходных квартал переполнен посетителями. Местные власти и жители обеспокоены тем, что о соблюдении социальной дистанции и тут речьи и не идет. Поэтому значительно возрастает риск заражения коронавирусом.

Сообщение с просьбой не посещать этот район распространили и в соцсетях – на английском и голландском языках.

Don't come to the red light district. It is too busy. Several streets are temporarily closed. #staysafe #keepdistance pic.twitter.com/qfqQreDDMB — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 18, 2020

Ограничения не касаются местных жителей района

Отметим, что ранее в Службе общественной безопасности Амстердама сообщили, что при большом количестве людей на улицах, их частично перекроют. Ограничение не коснется местных жителей.

Смотрите видео из Амстердама:

Обратите внимание! По состоянию на 19 июля в Нидерландах обнаружили более 51 800 случаев коронавируса, из них более чем 6 тысяч – летальные.