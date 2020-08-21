В американській Каліфорнії 19 серпня знову спалахнули масштабні лісові пожежі. Станом на 21 серпня вже загинули п'ятеро людей, ще 32 постраждали. Влада штату оголосила надзвичайний стан.

За словами губернатора Гевіна Ньюсома, наразі у Каліфорнії спостерігаються лісові пожежі, яких не бачили вже багато років. Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про лісові пожежі в Каліфорнії

Наразі, зафіксовано понад 30 основних вогнищ, це близько 15 тисяч гектарів. Полум'я знищило понад 50 будинків, ще 50 зазнали значних ушкоджень.

В округах Сан Матео й Санта Круз е вакуйовано вже понад 50 тисяч людей .

. Метереологи відзначають, що протягом останніх трьох днів, у Каліфорнії сталося 11 тисяч ударів блискавок. Вони призвели до понад 300 нових осередків загорянь.

Сьогодні влада штату повідомила про загибель одного з пілотів вертольота, який скидав воду на палаючі ліси. Він розбився під час гасіння полум'я. 52-річний Майкл Джон Фурньє був досвідченим пілотом. У нього залишились дружина та двоє дітей.

Масштабні пожежі в Каліфорнії: дивіться відео

Houses on fire at #Vacaville fire off Pleasants Valley Road. No firefighters able to handle #LightningComplex pic.twitter.com/izsnXrziTc — Matthias Gafni (@mgafni) August 19, 2020

Massive fires in California again. Joe Biden's "plan" for climate change is to get to zero emissions by 2050. pic.twitter.com/QjdjQPgaWX — Tamburlaine (@tamburlaine01) August 20, 2020

Зверніть увагу! Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії розпочались ще на початку серпня, однак їх на деякий час вдалося приборкати. Натомість нинішні пожежі спалахнули з новою силою.

Лісові пожежі в Каліфорнії / Фото Getty Images / AP