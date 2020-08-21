У Каліфорнії ще досі тривають лісові пожежі. Вогонь охопив майже весь штат. Служби порятунку повідомили, що один з пілотів гелікоптера розбився під час гасіння полум'я.

Через смертельну аварію Національна рада з безпеки транспорту разом із державними та окружними органами влади розпочала розслідування. Про це пише Fox News.

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52-річний Майкл Джон Фурньє був досвідченим пілотом. Він залишив дружину та двох дітей.



Майкл Джон Фурньє / Фото GOFUNDME

Окрім цього, у штаті запровадили режим надзвичайної ситуації. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розповів, що за останні декілька днів зафіксували щонайменше 11 тисяч ударів блискавки, а також рекордну спеку у понад 50 градусів.

Наразі, зафіксовано понад 30 основних вогнищ, це близько 15 тисяч гектарів.

Наслідки потужної пожежі

Полум'я знищило понад 50 будинків, ще 50 зазнали ушкоджень. Уряду штату довелося евакуювати десятки тисяч людей. Зі стихією борються сотні рятувальників.



Пожежа у Каліфорнії / Фото AP



Вогонь знищив понад 50 будинків / Фото AP