Днем 15 июля синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погоды. После этого небо затянули темные тучи и выпал сильный дождь.

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Сильный торнадо в Канаде

Житель села Берри, которое задела стихия, рассказал, что вещи начали кружиться в воздухе. Тогда он с родными спустился в подвал. Через 10 минут уже начало проясняться.

Однако этого времени было достаточно, чтобы стихия повредила по меньшей мере 20 домов, из них полностью разрушены – 3 – 4. Мощный ветер перевернул несколько автомобилей и повырывал деревья. Тысячи людей остались без света.

Есть пострадавшие в результате стихии

В результате торнадо пострадали 8 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. К счастью, жертв удалось избежать.

Спасатели сообщили, что проверяли буквально под каждой кроватью и за каждой дверью, чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке.

Справка. Город Берри расположен на расстоянии 100 километров от Торонто. Для этого региона Канады торнадо является аномальным явлением, но из-за изменений климата в последнее время случаются все чаще.

Последствия торнадо в Берри: фото из Фейсбука Mikayla Tafertshofer

Торнадо в городе Берри: смотрите видео

Последствия торнадо в Канаде: смотрите видео

В канадском Берри прошел торнадо: смотрите карту