По информации правоохранителей, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнений.
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Число жертв наводнений в Германии продолжает расти
По уточненным данным, в результате наводнений в разных районах на западе Германии погибли по меньшей мере 59 человек. В частности, полиция в Кобленце сообщила о 28 жертвах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, полиция в Кельне – еще о 31 погибшем в Северном Рейне-Вестфалии.
Напомним, ранее была информация о 42 жертвах.
В течение дня поступали сообщения о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар-Арвайлер сообщили, что пропавшими без вести считают аж 1 300 местных жителей. В администрации округа пояснили, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.
Массовые наводнения в Германии: что известно
- Циклон Бернд принес в западную часть Германии масштабные наводнения, которые привели к человеческим жертвам.
- В результате реки вышли из берегов, дома затопило, а дороги размыло. Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих регионах.
- В районе Арвайлер объявили чрезвычайное положение.
- Спасатели борются с последствиями непогоды, в частности, используя авиацию
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