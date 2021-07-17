Спасатели предупреждали во время грозы закрыть окна, выключить электрические приборы, спуститься в низину на открытых участках.
Заметьте На Львовщине в результате урагана почти 90 населенных пунктов остались без света
Непогода бушует в Киеве: город страдает от ливней и сильного ветра
В городе ориентировочно в 16:30 начался сильный ветер, а впоследствии – дождь. Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья.
В Киеве ливень и сильный ветер / Фото Анны Брыковой, Анастасии Крымовой, 24 канал
Более того, на видео заметно, как поднялся сильный ветер. Более того, видно синеву на небе, хотя на улицах еще ходят люди, ездят авто и курсирует общественный транспорт.
В Киеве бушевал сильный ветер: смотрите видео Анны Брыковой и Анастасии Крымовой, 24 канал
Впоследствии начался дождь. Жители города прятались от ливня в помещениях. На видео заметно, как люди спешат, чтобы не попасть под ливень.
Ливень пронесся в Киеве, на тротуарах кое-где стоит вода: смотрите видео Анны Брыковой и Анастасии Крымовой, 24 канал
Кстати, спасатели 18 июля прогнозируют непогоду и на Закарпатье и в Карпатах.
Непогода в Украине и Европе: последние новости
- По состоянию на 17 июля в Украине 60 населенных пунктов остались без света. Больше всего пострадало Закарпатье – там без света 55 населенных пунктов. Еще 5 – в Донецкой области.
- В Европе уже несколько дней бушует наводнение. В частности, в Германии сильные ливни накрыли западную и центральную часть страны. Большое количество осадков привело к масштабным разрушениям, которые уже унесли жизни 133 человек.
- Кроме того, непогода бушует в соседней Польше – там улицы были затоплены, крыши сорваны, а люди без света. Ливень и ветер были там 15 июля и в ночь на 16 июля. Непогода повредила 386 крыш домов. Кроме того, пришлось эвакуировать 11 скаутских лагерей.