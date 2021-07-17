Сообщается, что в земле Северного Рейн-Вестфалия погибли по меньшей мере 43 человека. В то же время в земле Рейнланд-Пфальц – не менее 90 человек.
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Ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном в пятницу резко ухудшилась. Есть опасения, что количество погибших возрастет,
– пишут немецкие журналисты.
Кроме этого, местные власти заявили, что ухудшение погодных условий наступило очень быстро.
Прорыв плотины на Руре
На реке Рур, в районе Хайнсберг в Наште, из-за большого количества воды произошел прорыв плотины.
- Спасатели эвакуировали более 700 человек.
Сейчас трудно оценить размер ущерба, нанесенного в результате прорыва дамбы, – он неизвестен.
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