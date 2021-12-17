Вызов на линию 101 спасателям поступил в 20:26. Они немедленно отправились к повороту на поселок Рогань на дороге Харьков – Киев – Довжанский.

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Машину заблокировало

Из-за инцидента в салоне авто оказались заблокированными водитель и пассажирка. К тому же, они обе немедленно нуждались в медицинской помощи.

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, то увидели, что ствол дерева лежит на крыше машины. Он упал так, что открыть было невозможно ни одну из дверей.



Дерево заблокировало в авто все двери / Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области

В салоне авто были две женщины, которые нуждались в медицинской помощи / Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области

Чтобы вызволить пострадавших, спасатели задействовали бензопилу, которой разрезали дерево на поленья и смогли убрать.

Что же касается женщин, то их пришлось доставать из авто с помощью специального инструмента. Пострадавших сразу же доставили в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Спасатели разрезали ствол бензопилой / Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области