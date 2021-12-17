Вызов на линию 101 спасателям поступил в 20:26. Они немедленно отправились к повороту на поселок Рогань на дороге Харьков – Киев – Довжанский.

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Машину заблокировало

Из-за инцидента в салоне авто оказались заблокированными водитель и пассажирка. К тому же, они обе немедленно нуждались в медицинской помощи.

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, то увидели, что ствол дерева лежит на крыше машины. Он упал так, что открыть было невозможно ни одну из дверей.

ДТП під Харковом, дерево впало на Nissan
Дерево заблокировало в авто все двери / Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области

ДТП під Харковом, дерево впало на Nissan

В салоне авто были две женщины, которые нуждались в медицинской помощи / Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области

Чтобы вызволить пострадавших, спасатели задействовали бензопилу, которой разрезали дерево на поленья и смогли убрать.

Что же касается женщин, то их пришлось доставать из авто с помощью специального инструмента. Пострадавших сразу же доставили в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

ДТП під Харковом, дерево впало на Nissan

Спасатели разрезали ствол бензопилой / Фото Главного управления ГСЧС в Харьковской области