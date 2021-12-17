Там під колесами вантажівок Iveco одночасно загинули двоє чоловіків. Від отриманих травм потерпілі померли миттєво.

Актуально Перебігала жваву трасу: у Кривому Розі вантажівка переїхала жінку та маленьку дитину

Перебігання траси коштувало двох життів

Удари були настільки сильними, що тіла загиблих розлетілися по різних сторонах дороги.

Виявилося, що чоловіки вирішили перебігти трасу зі жвавим рухом у недозволеному місці.

На місце прибули медики та слідчо-оперативна група.

Через аварію на виїзді з Києва утворився велетенський затор – людям довелося стояти у ньому щонайменше по 15 хвилин.

Моторошна загибель жінки під двома потягами: схоже

На Харківщині 17 листопада жінка потрапила одразу під два потяги, в результаті чого загинула. Трагедія сталася у Богодухівському районі. Коли потерпілу збили вперше, ударом її відкинуло під локомотив, який їхав назустріч.

На Житомирській трасі вантажівки збили на смерть двох чоловіків / Фото dtp.kiev.ua

У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом загинули двоє пішоходів: відео – Увага! Кадри 18+ не для вразливих

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Моторошна смертельна дорожньо-транспортна пригода під Києвом на Житомирській трасі, біля контрольно-пропускного пункту: вантажівки Iveco збили одночасно двох чоловіків, смерть настала миттєво.

Тіла розлетілися по різні боки дороги. На місці – поліція та медики. Утворився дуже великий затор із Києва. Громадяни! Не бігайте через 6 – 8 смуг. Не ламайте життя водіям.