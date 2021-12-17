Там під колесами вантажівок Iveco одночасно загинули двоє чоловіків. Від отриманих травм потерпілі померли миттєво.
Актуально Перебігала жваву трасу: у Кривому Розі вантажівка переїхала жінку та маленьку дитину
Перебігання траси коштувало двох життів
- Удари були настільки сильними, що тіла загиблих розлетілися по різних сторонах дороги.
- Виявилося, що чоловіки вирішили перебігти трасу зі жвавим рухом у недозволеному місці.
- На місце прибули медики та слідчо-оперативна група.
- Через аварію на виїзді з Києва утворився велетенський затор – людям довелося стояти у ньому щонайменше по 15 хвилин.
Моторошна загибель жінки під двома потягами: схоже
На Харківщині 17 листопада жінка потрапила одразу під два потяги, в результаті чого загинула. Трагедія сталася у Богодухівському районі. Коли потерпілу збили вперше, ударом її відкинуло під локомотив, який їхав назустріч.
На Житомирській трасі вантажівки збили на смерть двох чоловіків / Фото dtp.kiev.ua
У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом загинули двоє пішоходів: відео – Увага! Кадри 18+ не для вразливих
Текст публікації dtp.kiev.ua:
Моторошна смертельна дорожньо-транспортна пригода під Києвом на Житомирській трасі, біля контрольно-пропускного пункту: вантажівки Iveco збили одночасно двох чоловіків, смерть настала миттєво.
Тіла розлетілися по різні боки дороги. На місці – поліція та медики. Утворився дуже великий затор із Києва. Громадяни! Не бігайте через 6 – 8 смуг. Не ламайте життя водіям.