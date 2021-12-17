Там під колесами вантажівок Iveco одночасно загинули двоє чоловіків. Від отриманих травм потерпілі померли миттєво.

Актуально Перебігала жваву трасу: у Кривому Розі вантажівка переїхала жінку та маленьку дитину

Перебігання траси коштувало двох життів

  • Удари були настільки сильними, що тіла загиблих розлетілися по різних сторонах дороги.
  • Виявилося, що чоловіки вирішили перебігти трасу зі жвавим рухом у недозволеному місці.
  • На місце прибули медики та слідчо-оперативна група.
  • Через аварію на виїзді з Києва утворився велетенський затор – людям довелося стояти у ньому щонайменше по 15 хвилин.

Моторошна загибель жінки під двома потягами: схоже

На Харківщині 17 листопада жінка потрапила одразу під два потяги, в результаті чого загинула. Трагедія сталася у Богодухівському районі. Коли потерпілу збили вперше, ударом її відкинуло під локомотив, який їхав назустріч.

На Житомирській трасі вантажівки збили на смерть двох чоловіків / Фото dtp.kiev.ua

У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом загинули двоє пішоходів: відео – Увага! Кадри 18+ не для вразливих

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Моторошна смертельна дорожньо-транспортна пригода під Києвом на Житомирській трасі, біля контрольно-пропускного пункту: вантажівки Iveco збили одночасно двох чоловіків, смерть настала миттєво.

Тіла розлетілися по різні боки дороги. На місці – поліція та медики. Утворився дуже великий затор із Києва. Громадяни! Не бігайте через 6 – 8 смуг. Не ламайте життя водіям.