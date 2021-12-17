Там под колесами грузовиков Iveco одновременно погибли двое мужчин. От полученных травм пострадавшие скончались мгновенно.

Актуально Перебегала оживленную трассу: в Кривом Роге грузовик переехал женщину и маленького ребенка

Перебегание трассы стоило двух жизней

Удары были настолько сильными, что тела погибших разлетелись по разным сторонам дороги.

Оказалось, что мужчины решили перебежать трассу с оживленным движением в неположенном месте.

На место прибыли медики и следственно-оперативная группа.

Из-за аварии на выезде из Киева образовался огромный затор – людям пришлось стоять в нем минимум по 15 минут.

Жуткая гибель женщины под двумя поездами: похожее

На Харьковщине 17 ноября женщина попала сразу под два поезда, в результате чего погибла. Трагедия произошла в Богодуховском районе. Когда потерпевшую сбили впервые, ударом ее отбросило под локомотив, который ехал навстречу.

На Житомирской трассе грузовики сбили насмерть двух мужчин / Фото dtp.kiev.ua

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом погибли двое пешеходов: видео – Внимание! Кадры 18 + не для уязвимых

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Жуткое смертельное дорожно-транспортное происшествие под Киевом на Житомирской трассе, возле контрольно-пропускного пункта: грузовики Iveco сбили одновременно двух мужчин, смерть наступила мгновенно.

Тела разлетелись по разные стороны дороги. На месте полиция и медики. Образовалась очень большая пробка из Киева. Граждане! Не бегайте через 6 – 8 полос. Не ломайте жизнь водителям.