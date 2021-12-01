В результате ДТП женщина погибла мгновенно. Ребенку многотонный автомобиль переехал ногу. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой.
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На данный момент врачи борются за жизнь ребенка. На месте происшествия работают следователи.
Сбила "ГАЗель", которая якобы ехала без фар
Женщина погибла под колесами грузовика / Фото "Свої"
- По словам очевидцев, женщина с маленьким ребенком перебегала дорогу в неположенном для этого месте около 17:10 1 декабря.
- Пешеходов, по предварительным данным, сбил водитель "ГАЗели", который ехал без включенного ближнего света.
- Женщину и ребенка отбросило в грузовик DAF, который двигался по встречной полосе. Водитель фуры не мог избежать аварии.
- Потерпевшая погибла на месте происшествия, а ребенка из-под колес грузовика доставали очевидцы.
Медики срочно госпитализировали пострадавшего ребенка / Фото "Свої"
На месте происшествия работают две кареты скорой помощи и полицейские. По факту ДТП с погибшей правоохранители должны открыть уголовное производство.
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