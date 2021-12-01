В результате ДТП женщина погибла мгновенно. Ребенку многотонный автомобиль переехал ногу. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой.

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На данный момент врачи борются за жизнь ребенка. На месте происшествия работают следователи.

Сбила "ГАЗель", которая якобы ехала без фар



Женщина погибла под колесами грузовика / Фото "Свої"

По словам очевидцев, женщина с маленьким ребенком перебегала дорогу в неположенном для этого месте около 17:10 1 декабря.

Пешеходов, по предварительным данным, сбил водитель "ГАЗели", который ехал без включенного ближнего света.

Женщину и ребенка отбросило в грузовик DAF, который двигался по встречной полосе. Водитель фуры не мог избежать аварии.

Потерпевшая погибла на месте происшествия, а ребенка из-под колес грузовика доставали очевидцы.



Медики срочно госпитализировали пострадавшего ребенка / Фото "Свої"

На месте происшествия работают две кареты скорой помощи и полицейские. По факту ДТП с погибшей правоохранители должны открыть уголовное производство.

Смотрите видео с места ужасного ДТП в Кривом Роге: