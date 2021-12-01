Внаслідок ДТП жінка загинула миттєво. Дитині багатотонна автівка переїхала ногу. Хлопчика у важкому стані госпіталізували медики швидкої.
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Збила "ГАЗель", яка нібито їхала без фар
Жінка загинула під колесами вантажівки / Фото "Свої"
- За словами очевидців, жінка з маленькою дитиною перебігала дорогу у недозволеному для цього місці близько 17:10 1 грудня.
- Пішоходів, за попередніми даними, збив водій "ГАЗелі", який їхав без увімкненого ближнього світла.
- Жінку та дитину відкинуло у вантажівку DAF, яка рухалася зустрічною смугою. Водій фури не мав змоги уникнути аварії.
- Потерпіла загинула на місці події, а дитину з-під коліс вантажівки діставали очевидці.
Медики терміново госпіталізували постраждалу дитину / Фото "Свої"
На місці події працюють дві карети швидкої допомоги та поліцейські. За фактом ДТП із загиблою правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.
Дивіться відео з місця жахливої ДТП у Кривому Розі: