Внаслідок інциденту мікроавтобус перекинувся, загалом постраждали 6 осіб. Автомобілі зіткнулися приблизно о пів на 9 годину вечора.

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Постраждав один неповнолітній

На місце ДТП негайно прибула швидка допомога, яка забрала потерпілих – 2 водіїв і 4 пасажирів. Наразі відомо, що серед них була одна неповнолітня особа, проте деталі не розголошують.

За даними правоохоронців, керманич мікроавтобуса виїхав на зустрічну, бо не впорався з керуванням. Проте наразі обставини події ще встановлюються.



Автомобіль, з яким зіткнувся мікроавтобус / Фото Нацполіції

Чи можуть когось покарати

Слідчі внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру судових розслідувань. Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Максимальне покарання за нею – арешт на 6 місяців і позбавлення прав на 3 роки.

Проте наразі розслідування ще триває та кваліфікація справи може змінитися. Тому напевне говорити про можливе покарання ще рано.

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