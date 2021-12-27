В результаті аварії загинув 9-річний хлопчик. Водночас іншого, 8-річного хлопця, забрали до лікарні із закритим переломом тазобедренного суглоба.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди

П'яний водій не впорався з керуванням і наїхав на дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього він не зупинився, а поїхав далі.

Зловмисник подолав ще 300 метрів і врізався у огорожу.

Правоохоронці відкрили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортом в стані сп’яніння. Водія затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому повідомлять про підозру.

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