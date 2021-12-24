Легковик, судячи з усього, рухався і з чималою швидкістю, а після вильоту з траси він влетів у дерево. На місці події працюють поліцейські та медики швидкої.

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Які саме травми отримав водій внаслідок інциденту, наразі невідомо.

Заснув після аварії



Від удару BMW разорвало / Фото "Х****а Одеса"

Аварія сталася близько 21:00 24 грудня в Одеській області на трасі Одеса – Київ.

За попередніми даними, лейтенант ЗСУ керував BMW, перебуваючі у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У якийсь момент автівку занесло та вона на чималій швидкості злетіла з дороги.

На щастя, легковик не влетів у дерево в лобову, а лише наштрикнувся на нього збоку. Ймовірно, це врятувало водію життя, адже він не був пристебнутим.

Після аварії, судячи з усього, молодого військовослужбовеця вклали у стабільне положення. На відео, яке зробили очевидці, чоловік лежить на задньому дивані, а його ноги перебувають на водійському сидінні. У коментарях до відео у соцмережах люди пишуть, що він був настільки п'яним, що заснув.

Дивіться відео з місця аварії з військовим під Одесою: