Легковушка, судя по всему, двигалась и с немалой скоростью, а после вылета с трассы она влетела в дерево. На месте происшествия работают полицейские и медики скорой.

Смотрите также В ужасном ДТП на Львовщине погиб военный: очевидцы назвали причину

Какие именно травмы получил водитель в результате инцидента, пока неизвестно.

Уснул после аварии

От удара BMW разорвало / Фото "Х**вая Одесса"

Авария произошла около 21: 00 24 декабря в Одесской области на трассе Одесса – Киев.

По предварительным данным, лейтенант ВСУ управлял BMW, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В какой-то момент машину занесло и она на немалой скорости слетела с дороги.

К счастью, легковушка не влетела в дерево в лобовую, а лишь наткнулась на него сбоку. Вероятно, это спасло водителю жизнь, ведь он не был пристегнутым.

После аварии, судя по всему, молодого военнослужащего уложили в стабильное положение. На видео, которое сделали очевидцы, мужчина лежит на заднем сиденье, а его ноги находятся на водительском сидении. В комментариях к видео в соцсетях люди пишут, что он был настолько пьяным, что уснул.

Смотрите видео с места аварии с военным под Одессой: