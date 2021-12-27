В результате аварии погиб 9-летний мальчик. В то же время другого, 8-летнего мальчика, забрали в больницу с закрытым переломом тазобедренного сустава.

К теме В ДТП на Харьковщине погиб работник таможни: каково состояние других пострадавших

Детали дорожно-транспортного происшествия

Пьяный водитель не справился с управлением и наехал на детей, которые стояли на правом краю проезжей части. После этого он не остановился, а поехал дальше.

Злоумышленник преодолел еще 300 метров и врезался в ограждение.

Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортом в состоянии опьянения. Водителя задержали, он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.

ДТП в Украине: последние новости

Вас могут заинтересовать детали аварии с подростком в Харькове: смотрите видео