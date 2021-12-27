Полицейские узнали об аварии от самого владельца машины, который рассказал, что влетел в дерево неподалеку от села Вербовое. На месте происшествия работали медики скорой, патрульные, следователи и спасатели ГСЧС.
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Правоохранители задокументировали все обстоятельства ДТП и открыли соответствующее уголовное производство.
14-летний парень погиб на месте
Водитель ВАЗа чудом выжил / Фото полиции Киевской области
- Смертельная авария в Белоцерковском районе Киевской области произошла около 20:00 26 декабря.
- Возле села Вербовое водитель ВАЗ-2109 на немалой скорости вылетел с дороги.
- Машина остановилась в дереве и получила очень серьезные повреждения.
- На пассажирском сиденье в момент аварии находился 14-летний племянник водителя. Его травмы оказались не совместимыми с жизнью.
Машина на полном ходу влетела в дерево / Фото полиции Киевской области
Тело погибшего вырезали из искореженного ВАЗа спасатели ГСЧС. Пришлось деблокировать и 34-летнего владельца машины. Для этого спасатели срезали с легковушки крышу.
Пострадавшего автовладельца госпитализировали в больницу в Белой Церкви.