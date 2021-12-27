Поліцейські дізналися про аварію від самого власника машини, який розповів що влетів у дерево неподалік від села Вербове. На місці події працювали медики швидкої, патрульні, слідчі та рятувальники ДСНС.

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Правоохоронці задокументували всі обставини ДТП та відкрили відповідне кримінальне провадження.

14-річний хлопець загинув на місці



Водій ВАЗу дивом вижив / Фото поліції Київської області

Смертельна аварія у Білоцерківському районі Київської області сталася близько 20:00 26 грудня.

Біля села Вербове водій ВАЗ-2109 на чималій швидкості вилетів з дороги.

Автівка зупинилася у дереві та зазнала дуже серйозних пошкоджень.

На пасажирському сидінні в момент аварії перебував 14-річний племінник водія. Його травми виявилися не сумісними з життям.



Машина на повному ходу влетіла у дерево / Фото поліції Київської області

Тіло загиблого вирізали з понівеченого ВАЗу рятувальники ДСНС. Довелося деблокувати й 34-річного власника автівки. Для цього надзвичайники зрізали з легковика дах.

Постраждалого автовласника госпіталізували до лікарні у Білій Церкві.

Зверніть увагу! Досудове розслідування провадження триває. Якщо водія "дев'ятки" визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням прав на 3 роки після звільнення.