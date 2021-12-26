Рішення про штраф прийняв суддя Личаківського районного суду Роман Грицко. Винуватця аварії не позбавили прав. Також він і далі працює в поліції.

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Невідомо, хто оплатить ремонт власникам пошкоджених авто. У постанові суду цього не зазначили.

Що відомо про аварію

ДТП трапилось 28 листопада близько 07:15 на вулиці Шота Руставелі. Кушта їхав на службовому авто Škoda Rapid.

Він відволікся та врізався у припарковане авто Volkswagen Passat, воно вдарило Renault Scenic, яка в'їхала у Skoda Kodiaq. Останній легковик зіткнувся з Volkswagen Golf.



Поліцейський протаранив 4 авто / Фото "Варта 1"

Правоохоронець визнав провину

Кушта в суді визнав свою провину. Він пояснив, його робоча зміна вже завершувалась, тож він був втомлений. За його словами, за кермом запаморочилась голова та потемніло в очах.

Зверніть увагу! У грудні на Київщині поліцейський сів за кермо Volkswagen Passat, проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в "ЗАЗ Таврію". Жертвами стали двоє людей з цього легковика: 23-річний хлопець, який помер на місці трагедії, та 22-річна дівчина, яку намагалися врятувати в лікарні, але не змогли.