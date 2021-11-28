У пресслужбі поліції виданню повідомили, що жертв та постраждалих вдалося уникнути. Сама ж ДТП трапилася о 07:15.

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Патрульний в'їхав в автівки

Вранці 28 листопада львівські патрульні їхали вулицею Шота Руставелі зі сторони центру. Біля будинку №30 вони спричинили ДТП.

За інформацією поліції, патрульний, який кермував машиною, не впорався з керуванням і в'їхав у припарковане авто. Воно за інерцією вдарило автівку, яка стояла попереду, та відповідно іншу, що перед нею і так далі. Загалом поліцейський розбив 4 авто.

Деталі про патрульного, який був за кермом

У поліції виданню повідомили, що за кермом службової автівки поліції був 29-річний інспектор. Саме він допустив зіткнення із припаркованим Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії також постраждали Renault Scenic, Skoda Kodiaq, Volkswagen Golf.

На патрульного, який спричинив ДТП, склали протокол.

У Львові патрульний в'їхав одразу у 4 машини / Фото "Варта 1"

Зверніть увагу! Нещодавно у Подільську, що на Одещині, сталася ДТП, під час якої п'яний водій Nissan Almera протаранив автомобіль поліції. У результаті один із поліцейських отримав забої.