В пресс-службе полиции изданию сообщили, что жертв и пострадавших удалось избежать. Само же ДТП случилось в 07:15.

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Патрульный въехал в машины

Утром 28 ноября львовские патрульные ехали по улице Шота Руставели со стороны центра. Возле дома №30 они создали ДТП.

По информации полиции, патрульный, который управлял машиной, не справился с управлением и въехал в припаркованное авто. Оно по инерции ударило машину, которая стояла впереди, и соответственно другую, что перед ней и так далее. Всего полицейский разбил 4 авто.

Детали о патрульном, который был за рулем

В полиции изданию сообщили, что за рулем служебной машины полиции был 29-летний инспектор. Именно он допустил столкновение с припаркованным Volkswagen Passat.

В результате аварии также пострадали Renault Scenic, Skoda Kodiaq, Volkswagen Golf.

На патрульного, который создал ДТП, составили протокол.



Во Львове патрульный въехал сразу в 4 машины / Фото "Варта 1"

Обратите внимание! Недавно в Подольске Одесской области произошло ДТП, во время которого пьяный водитель Nissan Almera протаранил автомобиль полиции. В результате один из полицейских получил ушибы.