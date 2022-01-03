Як стверджують очевидці, зловмисник розігнав позашляховик до дуже великої швидкості на Рішельєвській вулиці. На перехресті з Базарною нетверезий водій не зміг вписатися в поворот та скоїв ДТП.

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На місці події працювали патрульні, слідчі та медики швидкої.

Залишив без світла багато будинків



П'яний гонщик розбив машину вщент / Фото "Х****ва Одеса"

Аварія сталася близько 4:00 3 грудня у центрі Одеси.

П'яний власник "німця" з дівчиною у салоні зачепив дві припарковані машини, після чого його BMW розкрутило по всій дорозі.

Позашляховик винесло на пішохідну зону, де він зніс два стовпи електроживлення.

Внаслідок ДТП без електропостачання залишилося багато будинків.



"Німець" поклав одразу два стовпи / Фото "Х****ва Одеса"

Водій дорогої машини та його пасажирка постраждали. Їх довелося госпіталізувати медикам швидкої.



Одесити мають проблеми з електрикою через п'яну аварію / Фото "Х****ва Одеса"

Згідно з законом, поліцейські мають відкрити щодо ДТП кримінальне провадження. Остаточну кваліфікацію справи слідчі зможуть визначити лише після отримання медичного висновку про стан потерпілих.

Також щодо власника BMW мали скласти адмінпротоколи про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії, а також про керування у стані сп'яніння. За це йому світить 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на рік.

Дивіться відео з місця масштабної ДТП в Одесі: