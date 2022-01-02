Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 січня поблизу села Миколаївка. Про це повідомила журналістам речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
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Смертельна ДТП на Черкащині
В аварію потрапили автомобілі ВАЗ та "Славута". На місці події загинув чоловік, ще четверо людей потрапили до Смілянської центральної районної лікарні:
- у 30-річної жінки попередньо була травма руки;
- у 30-річного чоловіка – забій стегна та гомілки;
- у 8-річної дівчинки – закрита черепно-мозкова травма;
- у 54-річного чоловіка – забій поперекового відділу хребта, грудної клітки та стегна.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій в Черкаській області додали, що тіло загиблого чоловіка довелося деблокувати. Наразі поліція встановлює всі обставини цієї ДТП.
Під Черкасами зіткнулися два автомобілі / Фото "Суспільного"
Аварії та ДТП: останні новини
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