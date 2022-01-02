Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 января вблизи села Николаевка. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирина Назарок.
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Смертельное ДТП в Черкасской области
В аварию попали автомобили ВАЗ и "Славута". На месте происшествия погиб мужчина, еще четыре человека попали в Смелянскую центральную районную больницу:
- у 30-летней женщины предварительно была травма руки;
- у 30-летнего мужчины – ушиб бедра и голени;
- у 8-летней девочки – закрытая черепно-мозговая травма;
- у 54-летнего мужчины – ушиб поясничного отдела позвоночника, грудной клетки и бедра.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области добавили, что тело погибшего мужчины пришлось деблокировать. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП.
Под Черкассами столкнулись два автомобиля / Фото "Суспільного"
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