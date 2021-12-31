В результате мощного столкновения машины повреждены. Пострадавших с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали медики скорой.

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На месте происшествия продолжают работать патрульные и следователи, которые будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Для проезда осталась одна полоса

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения водителями безопасной скорости в условиях опасной дороги.

Из-за гололеда машины на полном ходу влетели друг в друга, после чего некоторые направились в отбойник.

По меньшей мере две машины получили очень серьезные повреждения.

По словам свидетелей, после ДТП очевидцы побежали оказывать помощь людям, которые находились внутри машин.

В результате столкновения детали машин разбросало по всей трассе, поэтому движение в направлении Одессы серьезно затруднено. Незаблокированной остается лишь одна полоса. Кроме того, водителям приходится двигаться с очень маленькой скоростью из-за тумана.

Смотрите видео с места масштабного ДТП на Одесской трассе:

Еще одна авария в Глевахе

Утром 31 декабря в поселке городского типа Глеваха неподалеку от места ДТП с 4 машинами произошла еще одна авария. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на покрытой льдом дороге, из-за чего его развернуло. Неуправляемое транспортное средство влетело в легковушку.

Смотрите видео момента столкновения микроавтобуса и легковушки в пгт Глеваха: