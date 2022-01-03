Трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 3 декабря. Юноша шел по обочине дороги, когда его насмерть сбил автомобиль.

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В крови водителя обнаружили алкоголь

Парень был доставлен в местную больницу, но спасти его не удалось. По информации правоохранителей, проверка 51-летнего водителя на алкоголь подтвердила, что на момент совершения ДТП мужчина был пьян.

Информацию об аварии полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Статья – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Обратите внимание! Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

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