Видео аварии обнародовал ряд региональных телеграм-каналов. 24 Канал.
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Известно, что ДТП произошло прямо на выезде из Львова. На обнародованных кадрах видно, что трактор стоит посреди дороги разорванный пополам. Что могло вызвать такую аварию – неизвестно. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.
На место оперативно прибыли правоохранители и скорая. Именно полицейские и будут выяснять причины инцидента.
На выезде из Львова разорвало трактор в результате ДТП: смотрите видео
Недавние случаи ДТП в Украине
- Рядом с детской больницы "Охматдет" в Киеве 9 февраля произошло жуткое ДТП с участием скорой. Предварительно джип влетел в карету скорой помощи, которая после этого перевернулась на бок. Очевидцы на месте происшествия говорят, что есть пострадавшие. Это подтвердили и правоохранители. В карете скорой в момент ДТП находился младенец и медицинский персонал. Малыша как раз везли в кардиологию на операцию.
- А 7 февраля в городе Дрогобыче Львовской области, восьмилетний мальчик попал под колеса скорой помощи. Случилось это тогда, когда он катался на санках. От полученных травм мальчик скончался.