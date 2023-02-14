Видео аварии обнародовал ряд региональных телеграм-каналов. 24 Канал.

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Известно, что ДТП произошло прямо на выезде из Львова. На обнародованных кадрах видно, что трактор стоит посреди дороги разорванный пополам. Что могло вызвать такую аварию – неизвестно. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.

На место оперативно прибыли правоохранители и скорая. Именно полицейские и будут выяснять причины инцидента.

На выезде из Львова разорвало трактор в результате ДТП: смотрите видео

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