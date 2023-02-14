Відео аварії оприлюднила низка регіональних телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Відомо, що ДТП сталася просто на виїзді зі Львова. На оприлюднених кадрах видно, що трактор стоїть посеред дороги розірваний навпіл. Що могло спричинити таку аварію – невідомо. Попередньо, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На місце оперативно прибули правоохоронці та швидка. Саме поліцейські і з'ясовуватимуть причини інциденту.

На виїзді зі Львова розірвало трактор унаслідок ДТП: дивіться відео

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