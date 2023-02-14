Відео аварії оприлюднила низка регіональних телеграм-каналів, передає 24 Канал.
Дивіться також У Жовкві авто в'їхало у стіну будинку: 4 людини померли від отриманих травм
Відомо, що ДТП сталася просто на виїзді зі Львова. На оприлюднених кадрах видно, що трактор стоїть посеред дороги розірваний навпіл. Що могло спричинити таку аварію – невідомо. Попередньо, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
На місце оперативно прибули правоохоронці та швидка. Саме поліцейські і з'ясовуватимуть причини інциденту.
На виїзді зі Львова розірвало трактор унаслідок ДТП: дивіться відео
Нещодавні випадки ДТП в Україні
- Біля дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 9 лютого сталася моторошна ДТП за участю швидкої. Попередньо, джип влетів у карету швидкої допомоги, яка після цього перевернулася на бік. Очевидці на місці події кажуть, що є постраждалі. Це підтвердили і правоохоронці. У кареті швидкої у момент ДТП було немовля та медичний персонал. Малечу якраз везли у кардіологію на операцію.
- А 7 лютого у місті Дрогобичі, що у Львівській області, восьмирічний хлопчик потрапив під колеса карети швидкої допомоги. Сталося це тоді, коли він катався на санчатах. Від отриманих травм хлопчик помер.