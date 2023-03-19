Водій бронеавтомобіля не впорався з керуванням. Тому "Тайфун-К" вилетів з моста в канаву.

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Окупанти ліквідували рідкісну російську техніку

Мінно-стійка бронемашина КамАЗ-63968 "Тайфун-К" є доволі рідкісною в Росії технікою – таких у країни-терориста до вторгнення було 260 одиниць. Вони здатні захищати екіпаж та десант від наїздів на міни. За час повномасштабної війни ворог втратив щонайменше 20 "Тайфун-К" – 15 знищені, а ще 5 захопили наші воїни.

Саму машину не вдалося захистити від тупості екіпажу. Водій бронеавтомобіля невдало зайшов у поворот і вилетів із мосту,
– йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні поглузували з водія бронемашини, мовляв, він вміє "жити на широку ногу" з огляду на вартість "Тайфун-К".


"Тайфун-К" втомився і приліг / Фото "Досьє шпигуна"

Втрати ворога у війні

Від 24 лютого 2022 року російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Станом на 19 березня 2023 року окупаційні війська втратили:

  • близько 164 910 загарбників;
  • 3 532 танки;
  • 6 853 бойових броньованих машин;
  • 2 568 артилерійських систем;
  • 507 артилерійських систем;
  • 268 засобів ППО;
  • 305 літаків;
  • 290 гелікоптерів;
  • 2 159 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 907 крилатих ракет;
  • 18 кораблів та катерів;
  • 5 408 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 262 одиниці спеціальної техніки.