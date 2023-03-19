Водитель бронеавтомобиля не справился с управлением. Поэтому "Тайфун-К" вылетел с моста в канаву.

Интересно Российский Су-27 пытался сбить украинский Bayraktar над Черным морем: чем все закончилось

Оккупанты ликвидировали редкую российскую технику

Минно-стойкая бронемашина КамАЗ-63968 "Тайфун-К" является довольно редкой в России техникой – таких у страны-террориста до вторжения было 260 единиц. Они могут защищать экипаж и десант от наездов на мины. За время полномасштабной войны враг потерял как минимум 20 "Тайфун-К" - 15 уничтожены, а еще 5 захватили наши воины.

Саму машину не удалось оградить от тупости экипажа. Водитель бронеавтомобиля неудачно зашел в поворот и вылетел с моста,

– говорится в сообщении.

Также в сообщении посмеялись над водителем бронемашины, мол, он умеет "жить на широкую ногу" учитывая стоимость "Тайфун-К".



"Тайфун-К" устал и прилег / Фото "Досье шпиона"

Потери врага в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины. По состоянию на 19 марта 2023 года оккупационные войска потеряли: