В воскресенье, 19 марта, появилось видео подтверждающее, что россиянам не удалось ликвидировать беспилотник Bayraktar своим истребителем. Отметим, что речь идет именно о Су-27, который является многоцелевым еще советским самолетом и недавно атаковал американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.

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Bayraktar не по зубам россиянам

На странице в твиттере под названием Ukraine Weapons Tracker ("Украинский трекер оружия") говорится, что "все слышали о недавнем инциденте с MQ-9", однако не менее интересен ролик, на котором показано, как российский истребитель безрезультатно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма.

На ролике видно, что, как и в случае с американским дроном, обезвредить украинский Bayraktar оккупанты намеревались, сбрасывая на него горючее.

Неизвестно, почему для уничтожения беспилотника (Bayraktar TB-2 – 24 Канал) не использовали ракеты "воздух-воздух", однако, вероятно, пилот не знал, что это за дрон и кто им управляет,

– говорится также в сообщении.

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Что нужно знать об этих беспилотниках