В воскресенье, 19 марта, появилось видео подтверждающее, что россиянам не удалось ликвидировать беспилотник Bayraktar своим истребителем. Отметим, что речь идет именно о Су-27, который является многоцелевым еще советским самолетом и недавно атаковал американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.
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Bayraktar не по зубам россиянам
На странице в твиттере под названием Ukraine Weapons Tracker ("Украинский трекер оружия") говорится, что "все слышали о недавнем инциденте с MQ-9", однако не менее интересен ролик, на котором показано, как российский истребитель безрезультатно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма.
На ролике видно, что, как и в случае с американским дроном, обезвредить украинский Bayraktar оккупанты намеревались, сбрасывая на него горючее.
Неизвестно, почему для уничтожения беспилотника (Bayraktar TB-2 – 24 Канал) не использовали ракеты "воздух-воздух", однако, вероятно, пилот не знал, что это за дрон и кто им управляет,
– говорится также в сообщении.
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Что нужно знать об этих беспилотниках
- Ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2 являются турецкой разработкой. Они имеют двигатель внутреннего сгорания и воздушный винт, что заставляет дрон передвигаться.
- Как известно, БПЛА имеет 4 управляемые боеприпаса на подвеске, может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Кроме того, отметим, что максимальная дальность управления таким дроном составляет до 150 километров.
- В свое время деньги на "народный Bayraktar" собирали люди по всей Украине. Более того, на один такой беспилотник даже донатили поляки.