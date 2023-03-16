Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, российские оккупанты продолжают тестировать красные линии, чтобы увидеть, какими будут последствия от тех или иных провокаций.

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Поэтому они запускают ракеты, летящие через воздушное пространство стран НАТО. Сюда вписывается и сбитие американского беспилотника-разведчика.

Россия хочет проиграть войну, но не Украине

Как отметил Подоляк, нет ни малейшего смысла так аварийно сбивать беспилотник. Ведь в Соединенных Штатах на вооружении около 200 MQ-9 Reaper. Тем более, что он не использовался как ударный во время этой миссии.

Такой инцидент должен продемонстрировать, что Россия якобы контролирует пространство в акватории Черного моря и нужно относиться к ним с уважением. Также они хотят проверить, какие их шаги приведут к увеличению помощи Украине, а какие – к замедлению.

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Ключевой, на мой взгляд, момент, что они тестируют условия своего проигрыша. Но не Украине, а НАТО. Они хотят заставить НАТО принять более действенное участие в этой войне, чтобы потом сказать: "Мы проиграли НАТО". Они это подсознательно делают,

– подчеркнул Подоляк.

Россия сбила беспилотник США над Черным морем