Радостную новость волонтеры сообщили на своих страницах в соцсетях. Заметим, что на днях в Польше собрали на Байрактар для Украины уже 9 миллионов злотых.

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Они обнародовали соответствующую фотографию. На нем директор фонда Тарас Чмут стоит на фоне беспилотника. На Bayraktar TB2 можно увидеть символику украинских военно-морских сил и герб Украины. Можно предположить, что беспилотник поступит именно в ВМС Украины.

"Уже", – говорится в подписи к фото.

Интересно, что с покупкой беспилотника волонтеров приветствовал основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула. Он написал: "Снимаю шляпу! Искренне радуюсь за ваш успех!".

Справка. Bayraktar TB2 – ударный беспилотник, используемый украинской армией с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину. Характеристики беспилотника позволяют использовать его в радиусе 150 или 300 км. На борту он способен переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Bayraktar для Украины

Бороться с россией Украине помогает почти весь мир. Своим поступком поразила Литва. Литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник "Байрактар" для ВСУ. 8 июля его уже доставили в Украину. Сбор закрыли через три дня. Компания-производитель заявила, что передаст устройство бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.

После этого украинцы тоже начали собирать на беспилотники для своих защитников. Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на 3 Bayraktar на нужды Вооруженных сил Украины. Вечером 24 июня сбор средств на 3 беспилотника Bayraktar закончили.

За 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar. Однако компании Baykar сообщили, что решили бесплатно передать Украине беспилотники типа Bayraktar.