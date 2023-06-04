Один з пасажирів, що їхав цим траспортним засобом, загинув одразу. Про це в ефірі національного марафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Росіяни влаштовують ДТП на окупованих територіях України
Очільник Мелітополя зазначив, що за один тиждень російські загарбники спричинили 5 аварій лише на території тимчасово окупованого Мелітополя. Він наголосив, що після багатьох з них є постраждалі та загиблі серед цивільних.
Після аварії російського "Уралу" з цивільним мікроавтобусом загинула одна людина,
– зазначив міський голова.
Далі він додав, що ця ДТП трапилася на повороті до села Зразкове з траси Мелітополь-Запоріжжя. Він наголосив, що таким чином окупанти намагаються залякати місцевих та посіяти паніку серед жителів регіону.
Окупанти не вперше влаштовують аварії на Запоріжжі
Згодом Федоров у своєму телеграм-каналі розписав детальніше про ті аварії, які він згадував у телемарафоні. Він розповів, що 2 червня у Мелітополі військовий КАМАЗ протаранив цивільну автівку.
Також він написав, що 3 червня у районі мосту на Новий Мелітополь військовий УАЗ не впорався з керуванням і влетів у бордюр. Федоров зазначив, що російські окупанти порушують правила дорожнього руху та чинять терор на дорогах.
Що відомо про життя в окупованому Мелітополі
- Нещодавно очільник Мелітополя розповів, що лікарі швидкої допомоги відмовилися госпіталізувати хлопчика зі струсом мозку, що лишився в окупованому місті. Причиною цього стала нібито відсутність у дитини російського громадянства.
- Крім цього в окупованому Мелітополі наприкінці травня були проблеми зі зв'язком та інтернетом. Попередньо це сталося буцімто через аварію.
- Також у Мелітополі таксист здав так званій "комендатурі" свого клієнта. Це трапилося через те, що пасажир розповідав правду про викрадення українських дітей росіянами та "образив" місцевого гауляйтера Балицького.