Про це повідомило місцеве видання. Також у мережі оприлюднили відео з салону авто.

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Таксист здав свого пасажира окупантам

Один з таксистів у Мелітополі здав "комендатурі" пасажира, який негативно відгукувався про гауляйтера Балицького. Усе, що казав чоловік, поплічник окупантів зняв на відеореєстратор. Цей запис і передав як "доказ".

Цікаво, що пасажир лише обурювався, що під виглядом так званої "евакуації" у місцевих жителів окупанти крадуть неповнолітніх. Зокрема, розповів про випадок зі знайомою, коли в жінки з рук буквально виривали дитину, аби в примусовому порядку вивезти, прикриваючись "оздоровленням".

Рус*я таки побудувала машину часу: на окупованих територіях знову 37-й рік,

– зауважили у ЗМІ.

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Окупанти продовжують депортувати українських дітей

За даними державного порталу "Діти війни" від 24 лютого 2022-го станом на ранок 21 травня 2023-го росіяни вже незаконно депортували 19392 неповнолітніх. Втім, це лише офіційно підтверджені випадки. Насправді йдеться вже про 200 – 300 тисяч депортованих.

Як російські терористи викрадають маленьких українців, катують їх, психологічно ґвалтують та намагаються перетворити на росіян в інтерв'ю 24 Каналу детально розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.