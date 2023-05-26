В так называемом оккупационном "мининформе" Крыма сообщили, что авария произошла в сети крупнейшего оператора связи "Миранда-Медиа". Этот оператор снабжал интернетом не только Крым, но и некоторые временно оккупированные Россией города на материковой Украине, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация с интернетом и ТВ на оккупированных территориях Украины

Местные жители сообщили Суспильному, что интернета нет в:

четырех районах Крыма: Раздольном, Армянске, Красноперекопском, Первомайском районах, а также в Симферополе;

Мелитополе, Новой Каховке, Скадовске, Бердянске.

Крупнейший интернет-провайдер "Миранда-Медиа" заявил об "аварии" на своих сетях и заявил, что интернет "не работает по всему Крыму".

Интернет исчез у нескольких провайдеров

В крымских телеграм-каналах писали, что интернета нет в:

в Каче – провайдер "Неотелеком";

Феодосии, Бахчисарае, Алуште, Солнечногорском – провайдер "Комфорт 21 века";

Симферополе – провайдер "Телесистем".

Когда восстановят интернет

Пропагандисты написали еще в 19:51 26 мая, что якобы интернет во временно оккупированном Мелитополе восстановили.

Так называемый "пресс-секретарь" оккупационных "властей" в Крыму Олег Крючков заверил, что якобы аварию ликвидируют через несколько часов.

По состоянию на 20:06, 26 мая он написал, что якобы авария почти ликвидирована. Мол, началось восстановление сетей и в течение 2 часов в Крыму и других оккупированных Россией территориях Украины снова будет интернет.

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