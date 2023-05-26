В так называемом оккупационном "мининформе" Крыма сообщили, что авария произошла в сети крупнейшего оператора связи "Миранда-Медиа". Этот оператор снабжал интернетом не только Крым, но и некоторые временно оккупированные Россией города на материковой Украине, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация с интернетом и ТВ на оккупированных территориях Украины
Местные жители сообщили Суспильному, что интернета нет в:
- четырех районах Крыма: Раздольном, Армянске, Красноперекопском, Первомайском районах, а также в Симферополе;
- Мелитополе, Новой Каховке, Скадовске, Бердянске.
Крупнейший интернет-провайдер "Миранда-Медиа" заявил об "аварии" на своих сетях и заявил, что интернет "не работает по всему Крыму".
Интернет исчез у нескольких провайдеров
В крымских телеграм-каналах писали, что интернета нет в:
- в Каче – провайдер "Неотелеком";
- Феодосии, Бахчисарае, Алуште, Солнечногорском – провайдер "Комфорт 21 века";
- Симферополе – провайдер "Телесистем".
Когда восстановят интернет
Пропагандисты написали еще в 19:51 26 мая, что якобы интернет во временно оккупированном Мелитополе восстановили.
Так называемый "пресс-секретарь" оккупационных "властей" в Крыму Олег Крючков заверил, что якобы аварию ликвидируют через несколько часов.
По состоянию на 20:06, 26 мая он написал, что якобы авария почти ликвидирована. Мол, началось восстановление сетей и в течение 2 часов в Крыму и других оккупированных Россией территориях Украины снова будет интернет.
В Крыму тревожно: последние новости
- На сайт "Крымский мост 404" появилось загадочное предупреждение с отсчетом для Крымского моста. Согласно табло, что-то на мосту должно случиться 12 июня в 23:00 по Киеву – в день, когда оккупанты отмечают так называемый "день России".
- Так называемый "глава" оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов создал свой ЧВК. В британской разведке объяснили, что к таким действиям он прибегнул к тому, что обеспокоен неспособностью регулярной армии России защитить полуостров.
- 24 мая над Крымским мостом уже заметили дым. Российские захватчики заявили об "учениях" и даже закрывали мост.
- Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала этот инцидент словами: "Даже если это обучение, то мы знаем, чему их нужно научить". Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал, что оккупанты начали тренироваться, но это им не поможет.