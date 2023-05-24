Оккупационные власти не уточнили, какие именно "учения" проходят на мосту. Информацию 24 Каналу прокомментировала руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

К теме Над Крымским мостом заметили дым: оккупанты закрывали его из-за "учений"

"Даже если это учения, то мы знаем, чему их нужно научить", – заявила спикер.

Что произошло на Крымском мосту

В среду, 24 мая, в сети начали распространять фото и видео, где видно, как дымит Крымский мост. Конечно, российские оккупанты начали доказывать, что закрыли движение на мосту, потому что проводят "учения". Чему "обучались" захватчики – не уточнили.

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заверил, что движение на мосту возобновят через несколько часов. Впоследствии российские телеграм-каналы написали, что движение через Крымский мост возобновили в 11 часов.

Задымление на Крымском мосту: смотрите видео

Как дымел Крымский мост: смотрите видео

Дым на Крымском мосту / Фото: российские телеграм-каналы

Задымление на Крымском мосту было видно из домов / Фото: российские телеграм-каналы

Последние новости Крыма