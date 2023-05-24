Окупаційна влада не уточнила, які "учєнія" відбуваються на мосту. Інформацію 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

До теми Над Кримським мостом помітили дим: окупанти закривали його через "учєнія"

"Навіть якщо це навчання, то ми знаємо, чому їх треба навчити", – заявила речниця.

Що відбулось на Кримському мосту

У середу, 24 травня, у мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно, як димить Кримський міст. Звичайно, російські окупанти почали доводити, що закрили рух на мосту, бо проводять "учєнія". Чому "навчалися" загарбники – не уточнили.

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов запевнив, що рух на мосту відновлять за кілька годин. Згодом російські телеграм-канали написали, що рух через Кримський міст відновили об 11 годині.

Задимлення на Кримському мосту: дивіться відео

Як димів Кримський міст: дивіться відео

Дим на Кримському мосту / Фото: російські телеграм-канали

Задимлення на Кримському мосту було видно з домівок / Фото: російські телеграм-канали

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