Окупаційна влада не уточнила, які "учєнія" відбуваються на мосту. Інформацію 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
До теми Над Кримським мостом помітили дим: окупанти закривали його через "учєнія"
"Навіть якщо це навчання, то ми знаємо, чому їх треба навчити", – заявила речниця.
Що відбулось на Кримському мосту
У середу, 24 травня, у мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно, як димить Кримський міст. Звичайно, російські окупанти почали доводити, що закрили рух на мосту, бо проводять "учєнія". Чому "навчалися" загарбники – не уточнили.
Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов запевнив, що рух на мосту відновлять за кілька годин. Згодом російські телеграм-канали написали, що рух через Кримський міст відновили об 11 годині.
Задимлення на Кримському мосту: дивіться відео
Як димів Кримський міст: дивіться відео
Дим на Кримському мосту / Фото: російські телеграм-канали
Задимлення на Кримському мосту було видно з домівок / Фото: російські телеграм-канали
Останні новини Криму
- Від ранку 24 травня росіяни у Криму бідкались на буцімто атаку дронів. Вони скиглили, що нібито дронами били по кораблю-розвіднику "Іван Хурс". За наявною інформацією, атака, якщо вона взагалі була, сталася о 05:30 за київським часом. Пропагандистські ЗМІ кажуть, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".
- Близько 19:50 22 травня у тимчасово окупованому Севастополі почули гучні вибухи. За попередньою інформацією, стріляли, ймовірно, над Севастопольською бухтою. Проте пізніше у Росії традиційно сказали, що "нічого не трапилось" і в місті "все спокійно".
- Також у Сімферополі частково стався блекаут. 21 травня росіяни дуже панікували, бо залишились без світла. Місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що бачили два яскраві спалахи в небі та чули вибухи. За інформацією підприємства "Крименерго", блекаут розпочався о 22:49.