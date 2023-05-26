В небе виден столб черного дыма. В сети появились фото и видео.

Интересно Страх деоккупации от Мариуполя до Крыма: СМИ показали, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

В Мариуполе - "хлопок"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко вечером 26 мая сообщил, что в городе произошли 2 мощных взрыва в районе завода "Азовсталь".

Смотрите видео последствий прилетов по оккупантам

Поднимается дым. Жестко прилетело. К тому же, над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО. Хороший вечер,

– написал чиновник.

Смотрите фото "Хлопка" в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко, Мариупольского горсовета, "Мариуполь. Сопротивление"

Впоследствии Андрющенко отметил, что один из прилетов произошел в 20:11.

"Ру*ня подтверждает "две ракеты" в Мариуполе. Добрый вечер, мраzота", – добавил советник мэра Мариуполя.

В Мариуполе раздавались взрывы: видео

"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе "Азовстали", там большой столб дыма. Информация будет дополняться" – сообщили в Мариупольском горсовете.

"Хлопок" произошел в районе "Азовстали": видео

В небо поднялся столб дыма: видео