В небе виден столб черного дыма. В сети появились фото и видео.
Интересно Страх деоккупации от Мариуполя до Крыма: СМИ показали, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ
В Мариуполе - "хлопок"
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко вечером 26 мая сообщил, что в городе произошли 2 мощных взрыва в районе завода "Азовсталь".
Смотрите видео последствий прилетов по оккупантам
Поднимается дым. Жестко прилетело. К тому же, над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО. Хороший вечер,
– написал чиновник.
Смотрите фото "Хлопка" в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко, Мариупольского горсовета, "Мариуполь. Сопротивление"
Впоследствии Андрющенко отметил, что один из прилетов произошел в 20:11.
"Ру*ня подтверждает "две ракеты" в Мариуполе. Добрый вечер, мраzота", – добавил советник мэра Мариуполя.
В Мариуполе раздавались взрывы: видео
"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе "Азовстали", там большой столб дыма. Информация будет дополняться" – сообщили в Мариупольском горсовете.
"Хлопок" произошел в районе "Азовстали": видео
В небо поднялся столб дыма: видео