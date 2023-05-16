Возгорание возникло не вследствие "хлопка". К 16:00 его ликвидировали.
Интересно Россияне боятся мариупольцев: мобилизация на оккупированных территориях затормозилась
В Мариуполе вспыхнул ТЦ
Во временно оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр "Восточный". Облака дыма были видны из многих районов города.
Смотрите фото с места происшествия / Фото из соцсетей
Местные сразу начали публиковать фото и видео с места происшествия. По их словам, прилета не было.
В Мариуполе вспыхнул ТЦ: видео
В телеграм-канале "Мариуполь. Сопротивление" назвали масштабный пожар "божьей карой".
Это помещение строилось неким Александром Л. Тем самым, который очень тесно связан с терном (Тернавский Ю.). Александр, предупреждение с горы номер раз,
– говорится в сообщении.
Клубы дыма видели из разных районов города
Одной из версий является замыкание проводки. Некоторые жители Мариуполя также пишут, что возле ТЦ якобы загорелся мусор, в результате чего пламя перевернулось на здание.
На месте происшествия работали пожарные: видео
Около 16:00 пожарным удалось потушить возгорание. Пострадавших в результате этого инцидента якобы не было.
Пожар потушили: видео
Стоит прочесть Сходила с ума, – мать бойцов "Азова" о том, как погиб старший сын, а младший был на "Азовстале"
Россиянам неспокойно в Мариуполе: коротко
- Очередной "хлопок" 13 мая посетил село Республика. Туда выехали 20 скорых, однако медикам не удалось спасти многих оккупантов – погибли около 50 россиян.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что захватчики сейчас пытаются разминировать территорию недалеко от "Азовстали", чтобы спокойно мародерить. В результате этого враги еженедельно взрываются на минах.
- Стоит отметить, что в последние месяцы в Мариуполе появляется все больше оборонительных сооружений. Оккупанты возводят укрепления, рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Россияне готовятся к украинскому контрнаступлению.