Возгорание возникло не вследствие "хлопка". К 16:00 его ликвидировали.

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В Мариуполе вспыхнул ТЦ

Во временно оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр "Восточный". Облака дыма были видны из многих районов города.

Смотрите фото с места происшествия / Фото из соцсетей

Местные сразу начали публиковать фото и видео с места происшествия. По их словам, прилета не было.

В Мариуполе вспыхнул ТЦ: видео

В телеграм-канале "Мариуполь. Сопротивление" назвали масштабный пожар "божьей карой".

Это помещение строилось неким Александром Л. Тем самым, который очень тесно связан с терном (Тернавский Ю.). Александр, предупреждение с горы номер раз,

– говорится в сообщении.

Клубы дыма видели из разных районов города

Одной из версий является замыкание проводки. Некоторые жители Мариуполя также пишут, что возле ТЦ якобы загорелся мусор, в результате чего пламя перевернулось на здание.

На месте происшествия работали пожарные: видео

Около 16:00 пожарным удалось потушить возгорание. Пострадавших в результате этого инцидента якобы не было.

Пожар потушили: видео

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