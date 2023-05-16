Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, почему россияне неохотно привлекают в ряды своей армии мариупольцев.

К теме В Мариуполе сообщают о мощных взрывах: в городе завыли сирены

Андрющенко сообщил, что сейчас в Мариуполе начался первый этап мобилизации, включающий прохождение медицинских комиссий.

Поскольку бюрократия на территории оккупированного Мариуполя, как в Советском Союзе – это занимает определенное время, однако понемногу двигается,

– добавил чиновник.

Россияне боятся

Также на территории временно оккупированного Мариуполя людей пытаются вербовать ЧВК "Вагнера", однако желающих они находят мало. Но принуждения, угрожающего жизни местных, пока нет, заметил Андрющенко.

У окупантов на это есть основная причина – недоверие к местным жителям, они боятся сделать себе хуже. Такой уровень недоверия не наблюдается даже на территории временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей.

Вероятно, поэтому они не так спешат, потому что они считают, что это может нанести больше вреда, чем помощь. Посмотрим как будет дальше,

– резюмировал советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе: смотреть видео

Россиянам неспокойно в Мариуполе