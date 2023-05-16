Сыновья Нели Шастун – старший Игорь и младший Никита – защитники Мариуполя. Они просили мать уехать, однако она их не послушала и провела 21 день в окружении, когда россияне круглосуточно обстреливали город, пишет 24 Канал.

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Жительница Мариуполя рассказала в Media Center Ukraine – Ukrinform что в городе не было воды, света, газа и связи. Каждый день они ходили 1,5 километра за водой к колодцу и не знали, вернутся ли и будет куда. Они всем подъездом добывали дрова, ветки, шишки, чтобы на мангале приготовить еду.

В марте, выехав в Киев с друзьями, у женщины появилась связь с находившимися на "Азовстале" сыновьями.

Старший сын Игорь погиб в боях за Мариуполь

1 апреля (2022 года – 24 Канал) во время уличного боя погиб мой старший сын. А через две недели в "Азовстале" был заблокирован меньший. Я сходила с ума из-за гибели одного сына и невозможности защитить другого, каждый день, глядя в прямом эфире новостей, как его убивают,

– рассказала женщина.

Неля Шастун вспомнила, что много лет работала на комбинатах Ильича и "Азовстали". Проверка состояния бомбоубежищ входила в ее обязанности. Так что ей не трудно было представить, в каких условиях там находятся люди.

Младший Никита – оказался в плену

Мать сыновей рассказала, что с каждой сброшенной бомбой, выпущенной ракетой или фосфорным напалмом, воображала себя в тех бункерах и ее охватывал ужас.

Каждый выход сына на связь – это были минуты счастья, а потом день, два, три, пять – тишина. И ты опять сходит с ума. Садишься есть, берешь в руки хлеб и думаешь, ел ли твой ребенок. Наливаешь стакан воды и вспоминаешь его сообщение, где он пишет о том, что они пьют воду из градирей, а это то же, что пить из лужи,

– рассказала женщина.

Наконец, ночью 16 мая родные защитников "Азовстали" дождались сообщения от Генштаба ВСУ, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, помешав врагу захватить Запорожье и осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС. Так, защитникам Мариуполя приказали сохранить жизнь личного состава.

Неля Шастун заметила, что с тех пор прошел год: "Сколько из них суждено было вернуться домой, а сколько из них уже замучено и убито в плену".

Мы требуем, чтобы эти вопросы не остались риторическими, а решались конкретными действиями цивилизованного мира.

– призвала мать двух азовцев.

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Обратите внимание! Год назад 16 мая 2022 года Генштаб ВСУ приказал защитникам Мариуполя сохранить жизнь личного состава. Уже 17 мая состоялась операция по спасению заблокированных на территории завода защитников. До сих пор в плену россиян находятся защитники "Азовстали", которых необходимо вернуть домой.

Что известно о сыновьях Нели Шастун