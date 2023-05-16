Сини Нелі Шастун – старший Ігор та молодший Микита – оборонці Маріуполя. Вони просили матір виїхати, проте вона їх не послухала та провела 21 день в оточенні, коли росіяни цілодобово обстрілювали місто, пише 24 Канал.

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Мешканка Маріуполя розповіла в Media Center Ukraine – Ukrinform, що в місті не було води, світла, газу та зв'язку. Щодня вони ходили 1,5 кілометра по воду до колодязя і не знали, чи повернуться та, чи буде куди. Вони всім під'їздом добували дрова, гілки, шишки, щоб на мангалі приготувати їжу.

У березні, виїхавши до Києва з друзями, у жінки з'явився зв'язок з синами, які перебували на "Азовсталі".

Старший син Ігор загинув у боях за Маріуполь

1 квітня (2022 року – 24 Канал) під час вуличного бою загинув мій старший син. А через два тижні в "Азовсталі" був заблокований менший. Я божеволіла через загибель одного сина і неможливість захистити другого, щодня, дивлячись у прямому ефірі новин, як його вбивають,

– розповіла жінка.

Неля Шастун пригадала, що багато років працювала на комбінатах Ілліча та "Азовсталі". Перевірка стану бомбосховищ входила в її обов'язки. Тож їй не важко було уявити, в яких умовах там перебувають люди.

Молодший Микита – опинився в полоні

Матір синів розповіла, що з кожною скинутою бомбою, випущеною ракетою чи фосфорним напалмом, уявляла себе в тих бункерах і її охоплював жах.

Кожен вихід сина на зв'язок – це були хвилини щастя, а потім день, два, три, п'ять – тиша. І ти знову божеволієш. Сідаєш їсти, береш в руки хліб і думаєш, чи їла твоя дитина. Наливаєш склянку води й згадуєш його повідомлення, де він пише про те, що вони п'ють воду з градирей, а це те саме, що пити з калюжі,

– розповіла жінка.

Нарешті вночі 16 травня рідні захисників "Азовсталі" дочекались повідомлення від Генштабу ЗСУ, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, завадивши ворогу захопити Запоріжжя та здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС. Так, оборонцям Маріуполя наказали зберегти життя особового складу.

Неля Шастун зауважила, що з того часу минув рік: "Скільком з них судилось повернутись додому, а скільки з них вже закатовано та вбито в полоні".

Ми вимагаємо, щоб ці питання не залишились риторичними, а вирішувались конкретними діями цивілізованого світу,

– закликала матір двох азовців.

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Зверніть увагу! Рік тому 16 травня 2022 року Генштаб ЗСУ наказав оборонцям Маріуполя зберегти життя особового складу. Вже 17 травня відбулась операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників. Досі в полоні росіян перебувають захисники "Азовсталі", яких необхідно повернути додому.

Що відомо про синів Нелі Шастун