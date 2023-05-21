Похоже на работу ПВО, однако коллаборанты пока никак не комментировали событие. В то же время очевидцы в сети пишут, что было громко, жалуются, что не смогли выспаться в выходной. 24 Канал.
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Очевидцы также выложили фото неба, действительно клубок дыма похож на тот, который наблюдается во время работы ПВО.
В Мариуполе снова расцвел "хлопок" / Фото из телеграмм-каналов
Жители города пишут, что ПВО сработало много раз. Люди говорят, что буквально не могли спать из-за громких звуков взрывов.
Очевидцы сообщили о взрывах в Мариуполе / Скриншот по телеграммам-каналам
Хронология взрывов
В телеграмм-канале Мариуполь. Сопротивление также распространили хронологию взрывов в городе в эту ночь.
- 00:42 – взрыв
- 05:24 – грохот потом бахнуло
- 05:40 – очень громко и ПВО много раз сработало.
Приблизительно такова хронология Взрывов в Мариуполе этой ночью. Ну что - "цветы" для оккупантов - это гуд,
– говорится в сообщении.
Зато оккупационные власти традиционно умалчивают звуки взрывов, не отчитываются даже об "отличной" работе ПВО. Там уже просто не решаются, чтобы обещать людям.
Что происходит в Мариуполе
- На днях в Мариуполе грузовик взлетел с дороги на улице Архипа Куинджи. Советник городского головы отметил, что неизвестно, что стало причиной дорожного инцидента. Транспортное средство буквально влетело в руины.
- Кроме того, несколько дней назад было попадание в местонахождение личного состава окупантов на территории Мариупольского аэропорта.