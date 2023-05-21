Похоже на работу ПВО, однако коллаборанты пока никак не комментировали событие. В то же время очевидцы в сети пишут, что было громко, жалуются, что не смогли выспаться в выходной. 24 Канал.

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Очевидцы также выложили фото неба, действительно клубок дыма похож на тот, который наблюдается во время работы ПВО.



В Мариуполе снова расцвел "хлопок" / Фото из телеграмм-каналов

Жители города пишут, что ПВО сработало много раз. Люди говорят, что буквально не могли спать из-за громких звуков взрывов.

Очевидцы сообщили о взрывах в Мариуполе / Скриншот по телеграммам-каналам

Хронология взрывов

В телеграмм-канале Мариуполь. Сопротивление также распространили хронологию взрывов в городе в эту ночь.

00:42 – взрыв

05:24 – грохот потом бахнуло

05:40 – очень громко и ПВО много раз сработало.

Приблизительно такова хронология Взрывов в Мариуполе этой ночью. Ну что - "цветы" для оккупантов - это гуд,

– говорится в сообщении.

Зато оккупационные власти традиционно умалчивают звуки взрывов, не отчитываются даже об "отличной" работе ПВО. Там уже просто не решаются, чтобы обещать людям.

Что происходит в Мариуполе