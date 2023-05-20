По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Мариуполь пришел "хлопок"

Пропагандистские СМИ уже закричали, что ранним утром в Мариуполе якобы сработала система ПВО. По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Предварительно, пострадавших нет.

И, традиционно, захватчики решили обвинить в "хлопке" Вооруженные Силы Украины.

Именно таким образом Киев решил поздравить жителей Мариуполя с днем освобождения от украинских боевиков,

– заговорили оккупанты.



В Мариуполе слышали взрывы / фото местные телеграм-каналы



В Мариуполе заявили о якобы работе ПВО / фото местные телеграм-каналы

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