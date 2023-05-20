По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
Важно Год оккупации Мариуполя: воспоминания и мечты об восстановлении города на Азовом берегу, который уничтожили россияне
В Мариуполь пришел "хлопок"
Пропагандистские СМИ уже закричали, что ранним утром в Мариуполе якобы сработала система ПВО. По словам местных жителей, раздалось несколько взрывов. Предварительно, пострадавших нет.
И, традиционно, захватчики решили обвинить в "хлопке" Вооруженные Силы Украины.
Именно таким образом Киев решил поздравить жителей Мариуполя с днем освобождения от украинских боевиков,
– заговорили оккупанты.
В Мариуполе слышали взрывы / фото местные телеграм-каналы
В Мариуполе заявили о якобы работе ПВО / фото местные телеграм-каналы
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Накануне во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области снова цвел "хлопок". Были сообщения, что якобы ПВО сбила все цели, однако в мэрии населенного пункта констатировали, что это не так.
- По предварительной информации, было попадание в местонахождение личного состава оккупантов на территории Мариупольского аэропорта.
- На днях в Мариуполе грузовик взлетел с дороги на улице Архипа Куинджи. Советник городского головы отметил, что неизвестно, что стало причиной дорожного инцидента. Отмечается, что транспортное средство буквально влетело в руины.
- 13 мая взрыв прогремел в здании в селе Республика возле Мариуполя. Там периодически находились оккупанты. Туда враги вызвали ориентировочно 20 скорых. По предварительным данным, погибли 50 российских захватчиков.